Обнаружена опасность загрязнения Тихого океана радиоактивными отходами США

С 1946-го по 1958 год США провели на Маршалловых островах 67 испытаний ядерного оружия. Всё это привело к тому, что многие острова республики оказались загрязнены радиоактивными отходами. Почти два десятилетия спустя они были захоронены на коралловом острове Рунит и покрыты куполом «Кактус».

Теперь купол начал разрушаться. Представитель парламента Маршалловых островов Джек Эдинг (Jack Ading) назвал «ядерный гроб» монстром. Он же предупредил, что купол прячет опасный радиоактивный нуклид плутоний-239, период полураспада которого составляет 24 100 лет. Трещины в куполе могут пропускать отходы и загрязнять океан. Как сказал Эдинг, самое страшное в том, что, как говорят, снаружи «гроб» так же радиоактивен, как внутри.