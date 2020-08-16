Обнаружена первая амфибия, живущая с «гаремом»

Самцы лягушек вида Thoropa taophora держат «гарем» из двух-трёх самок, которым хранят верность. Эти амфибии предпочитают влажную и каменистую среду и имеют красновато-коричневую окраску, которая помогает им слиться с окружающими объектами. У самцов также есть длинные шипы на лапах, которые они используют в драках с другими самцами.

Наблюдая за Thoropa taophora, обитающими в местах с малым количеством ресурсов, учёные обнаружили, что самцы спаривались с двумя определёнными самками. Одна из них, как правило, была основной, а вторая — дополнительной. Доминирующие самки сами пытались побудить самцов к спариванию.

Такое поведение отмечалось у лягушек в случае, когда мест для кладки яиц в зоне обитания было мало.