Наука и технологии
Сегодня 21:04
Обнаружена первая амфибия, живущая с «гаремом»
И минусов в виде нескольких тёщ нет
Специалисты обнаружили первую амфибию, живущую с «гаремом». Это лягушки из тропических лесов Бразилии.
Самцы лягушек вида Thoropa taophora держат «гарем» из двух-трёх самок, которым хранят верность. Эти амфибии предпочитают влажную и каменистую среду и имеют красновато-коричневую окраску, которая помогает им слиться с окружающими объектами. У самцов также есть длинные шипы на лапах, которые они используют в драках с другими самцами.
Наблюдая за Thoropa taophora, обитающими в местах с малым количеством ресурсов, учёные обнаружили, что самцы спаривались с двумя определёнными самками. Одна из них, как правило, была основной, а вторая — дополнительной. Доминирующие самки сами пытались побудить самцов к спариванию.
Такое поведение отмечалось у лягушек в случае, когда мест для кладки яиц в зоне обитания было мало.