Обнаружена первая свободно перемещающаяся чёрная дыра

Учёные уже давно предполагают, что в межзвёздном пространстве блуждают множество чёрных дыр, но до сих пор они не находили ни одной такой. Дело в том, что чёрные дыры в принципе трудно заметить.

По этой причине учёные ищут эффект гравитационного линзирования. Напомним, массивное тело изменяет своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения, подобно тому как обычная линза изменяет направление светового луча. Если виден такой эффект, можно предположить наличие чёрной дыры.

Исследователи заметили, что свет от определённых звёзд странным образом меняется. Это могло бы объяснить только наличие рядом блуждающей чёрной дыры, выступающей в роли линзы. В итоге учёные даже смогли измерить её размер, равный семи солнечным массам. Они также обнаружили, что объект движется со скоростью примерно 45 км/сек.