Обнаружена планета с дождями из песка

Телескоп нашел следы диоксида серы и идентифицирует облака планеты, состоящие из силикатного песка. В этих облаках происходит необычный цикл, в результате которого песок переходит из твердого в газообразное состояние, причудливо повторяя круговорот воды на Земле.

Хотя песчаная Wasp-107b и не является кандидатом на существование жизни, она создает предпосылки для изучения разнообразных планетарных образований и расширения наших представлений о чудесах Вселенной.