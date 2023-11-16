Обнаружена планета с дождями из песка

Обнаружена планета с дождями из пескаНе самое лучшее место для отпуска
Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» выяснил интересное на экзопланете Wasp-107b, расположенной на расстоянии 200 световых лет от Земли. Эта далекая планета представляет собой завораживающее зрелище силикатных песчаных облаков и песчаных дождей. Разгадывая секреты этого инопланетного ландшафта, телескоп обнаружил палящие температуры, свирепые ветры и атмосферу, насыщенную запахом сгоревших спичек из-за сернистого газа.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Телескоп нашел следы диоксида серы и идентифицирует облака планеты, состоящие из силикатного песка. В этих облаках происходит необычный цикл, в результате которого песок переходит из твердого в газообразное состояние, причудливо повторяя круговорот воды на Земле.
Хотя песчаная Wasp-107b и не является кандидатом на существование жизни, она создает предпосылки для изучения разнообразных планетарных образований и расширения наших представлений о чудесах Вселенной.