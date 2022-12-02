Обнаружена самая большая галактика в истории

Обнаружена самая большая галактика в историиЧёрная дыра в её центре порождает джеты
На расстоянии около 3 миллиардов световых лет от нас учёные обнаружили гигантскую галактику. Чтобы свет прошёл от одного её конца до другого требуется 16,3 млн световых лет. Пожалуй, это самая большая известная галактика.
Это радиогалактика. Так называют галактики, которые обладают намного большим радиоизлучением по сравнению с остальными. В их центре находится активная сверхмассивная чёрная дыра, которая порождает джеты, то есть выбросы газа и плазмы. Эти струи могут преодолевать огромные расстояния, а затем превращаться в гигантские радиоизлучающие «лепестки».
По «лепесткам» и была найдена галактика. Оказалось, что сама по себе она имеет эллиптическую форму, а масса сверхмассивной чёрной дыры в её центре примерно в 400 миллионов раз больше массы Солнца.