Обнаружена самая большая галактика в истории

Это радиогалактика. Так называют галактики, которые обладают намного большим радиоизлучением по сравнению с остальными. В их центре находится активная сверхмассивная чёрная дыра, которая порождает джеты, то есть выбросы газа и плазмы. Эти струи могут преодолевать огромные расстояния, а затем превращаться в гигантские радиоизлучающие «лепестки».

По «лепесткам» и была найдена галактика. Оказалось, что сама по себе она имеет эллиптическую форму, а масса сверхмассивной чёрной дыры в её центре примерно в 400 миллионов раз больше массы Солнца.