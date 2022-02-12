Обнаружена самая большая комета в истории

Данный объект, известный так же, как комета 2014 UN271, в поперечнике составляет 137 километров. Комета Бернардинелли — Бернштейна названа в честь её первооткрывателей, астрономов Педро Бернардинелли (Pedro H. Bernardinelli) и Гэри Бернштейном (Gary M. Bernstein), которые первыми заметили объект в наборе данных Dark Energy Survey. Изображения кометы датированы 2014 годом, поэтому этот год указан в официальном научном обозначении кометы.

Данное небесное тело родом из Облака Оорта. В настоящее время комета летит вглубь Солнечной системы. Она приблизится к Земле в 2031 году и останется, к счастью для нас, за пределами орбиты Сатурна.