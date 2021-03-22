Обнаружена самая редкая модификация российского основного боевого танка
Как пишет «Российская газета», на одной из индийских станций увидели железнодорожный состав, который перевозил бронетехнику. Утверждается, что там было 17 единиц.
Indian Army T-72M1, 'RARE' T-90S with Cast Turret & T-90 Bhishma with Welded Turret on Indian Railway train. 🔥❤️ pic.twitter.com/Mpk20Aq31V— KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) March 21, 2021
В частности, были видны Т-72М1, которые не проходили модернизацию. У этих танков нет навесной динамической защиты. Также были замечены Т-90С. Среди них наблюдалась модернизация, которая обычно нигде не «светится». Это танки с литой башней. Сообщается, что их первыми стали поставлять в индийскую армию в конце 2001 года.
У Т-90С также установлены 1000-сильные многотопливные дизельные двигатели В-92С2, ночные тепловизионные прицелы, встроенная динамическая защита.
Сейчас Т-90С применяются в учениях.