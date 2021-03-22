Обнаружена самая редкая модификация российского основного боевого танка

В частности, были видны Т-72М1, которые не проходили модернизацию. У этих танков нет навесной динамической защиты. Также были замечены Т-90С. Среди них наблюдалась модернизация, которая обычно нигде не «светится». Это танки с литой башней. Сообщается, что их первыми стали поставлять в индийскую армию в конце 2001 года.

У Т-90С также установлены 1000-сильные многотопливные дизельные двигатели В-92С2, ночные тепловизионные прицелы, встроенная динамическая защита.

Сейчас Т-90С применяются в учениях.