Обнаружена связь между излучением от смартфонов и быстрым старением

Исследователи ежедневно подвергали насекомых 12-часовому воздействию синих светодиодов. Их состояние сравнивали с состоянием мух из группы, которая проводила сутки либо в темноте, либо при свете, из которого синий был отфильтрован.

Оказалось, что у насекомых из экспериментальной группы продолжительность жизни была ниже, чем у тех, что не подвергались воздействию синих светодиодов. Более того, мухи из первой группы хуже двигались, а вскрытие показало, что у них развивались повреждения клеток сетчатки и мозга. Что, в принципе, напоминает естественные процессы старения организма.

Учёные предположили, что излучение от светодиодов нарушает циркадные ритмы насекомых.