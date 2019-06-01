Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта

Работа учёных опубликована в журнале PLOS Genetics. Исследователи изучили генетические данные более 400 тысяч европейцев. Им удалось определить девять генов и два белка, связанных с варикозной болезнью. Эти гены и белки в будущем могут стать мишенями для лекарств.

Но это не единственные результаты исследования. С удивлением учёные обнаружили, что между варикозом и уровнем интеллекта человека существует генетическая связь. Корреляция между вероятностью развития варикозного расширения вен и интеллектом оказалась обратной. То есть, чем выше интеллект, тем меньше вероятность.

Исследователи попытались объяснить это так: высокий интеллект позволяет человеку заниматься умственным трудом, а не физическим. А физический труд — серьёзный фактор для развития болезни.

Стоит однако помнить, что корреляция — это не причинно-следственная связь. Учёные также отметили, что обнаруженная корреляционная зависимость была довольно слабой, но заметной.