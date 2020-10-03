Обнаружено новое опасное осложнение коронавируса

Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на центры по контролю и профилактике заболеваний США. Симптомами MIS-A являются проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, в частности аритмия и боли в животе. Отмечается, что у таких пациентов с COVID-19 не было признаков острого респираторного заболевания.

Всего учёные описали 16 случаев синдрома. Он был обнаружен у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. Все они страдали аритмией, у 12 человек была повышенная температура, и лишь у восьми из них наблюдались респираторные симптомы. Два человека из 16 в итоге скончались, а десять попали в реанимацию.

Пока учёные не определились: MIS-A — это симптом тяжёлой формы COVID-19 или постинфекционный процесс. У пациентов с типичными симптомами COVID-19 синдром возникал в среднем через 2–5 недель.