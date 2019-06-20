Обнаружено основное отличие пожилых пользователей смартфонов от молодых

Его результаты исследователи представили на конференции CHI по человеческому фактору в вычислительных системах. Авторы работы изучали, как люди используют свои смартфоны. Это было необходимо для того, чтобы понять, как лучше защитить устройства от несанкционированного доступа.

Учёные наблюдали за 134 добровольцами в возрасте от 19 до 63 лет. На смартфоны всех этих людей установили приложение, собирающее данные о событиях блокировки и разблокировки, выборе автоматической или ручной блокировки, о продолжительности пользовательских сессий.

Оказалось, что пожилые люди использовали смартфон реже молодых и чаще разблокировали телефон, когда он просто лежал на столе. Кроме того, они явно предпочитают функцию автоматической блокировки. Причём это более характерно для мужчин, чем для женщин.

Интересно, что молодые женщины в среднем используют смартфон дольше мужчин, но с возрастом всё меняется.