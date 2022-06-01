Обнаружено растение площадью в 200 квадратных километров

Проект начался с того, что ученые из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса задались целью изучить генетическое разнообразие лугов морской травы в районе Акульего залива. Команда взяла образцы побегов со всего региона, затем изучила 18 000 генетических маркеров, чтобы создать профили растений.

“Ответ нас ошеломил - он был всего один!” - говорит Джейн Эджелоу, ведущий автор исследования. "Этот луг морской травы площадью 200 км2, похоже, вырос из одного колонизирующего саженца”.

В любом случае, у гигантского морского луга есть и другие достоинства. Группа исследователей подсчитала, что его возраст составляет не менее 4 500 лет.

“Полиплоидные растения часто обитают в местах с экстремальными условиями окружающей среды, часто стерильны, но могут продолжать расти, если их не тревожить, и эта гигантская морская трава именно так и поступила”, - сказала доктор Элизабет Синклер, старший автор исследования.