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Обнаружено растение площадью в 200 квадратных километров

И ему 4,5 тысячи лет
Похоже, что исследователи обнаружили самое большое растение в мире - луг морской травы у побережья Западной Австралии площадью 200 км2. Все это "пространство" заросло всего из-за одного ростка.
Обнаружено растение площадью в 200 квадратных километров

Проект начался с того, что ученые из Университета Западной Австралии и Университета Флиндерса задались целью изучить генетическое разнообразие лугов морской травы в районе Акульего залива. Команда взяла образцы побегов со всего региона, затем изучила 18 000 генетических маркеров, чтобы создать профили растений.

Ответ нас ошеломил - он был всего один!” - говорит Джейн Эджелоу, ведущий автор исследования. "Этот луг морской травы площадью 200 км2, похоже, вырос из одного колонизирующего саженца”.

В любом случае, у гигантского морского луга есть и другие достоинства. Группа исследователей подсчитала, что его возраст составляет не менее 4 500 лет.

Полиплоидные растения часто обитают в местах с экстремальными условиями окружающей среды, часто стерильны, но могут продолжать расти, если их не тревожить, и эта гигантская морская трава именно так и поступила”, - сказала доктор Элизабет Синклер, старший автор исследования.

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