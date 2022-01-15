Обнаружено самое первое созданное людьми гибридное животное

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Обнаружено самое первое созданное людьми гибридное животноеПо крайней мере самое раннее упоминание об этом
Учёные рассказали, что обнаружили первый известный искусственный гибрид двух видов животных. Они сделали это, проанализировав геном скелетов лошадей, найденных в месте захоронения возрастом 4500 лет на севере Сирии.
Исследование показало, что скелеты, найденные там, принадлежали кунгам, помеси самок ослов и самцов сирийских диких ослов или гемиппов. Учёные рассказали, что самцы кунги больших размеров использовались для буксировки транспортных средств знати.
Дело в том, что одомашненные лошади были завезены в Месопотамию всего около 4000 лет назад. Поэтому людям до этого было предпочтительно пользоваться более крупными и быстрыми кунгами, чем ослами. Археологи давно подозревали, что эти животные появились в результате скрещивания. Но доказательств не хватало. Новое исследование же предоставило доказательства того, что они были гибридными животными. Один из исследователей отметил, что разведение кунг действительно было примером «ранней биоинженерии».
Источник: Ancient Origins