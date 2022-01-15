Обнаружено самое первое созданное людьми гибридное животное

Исследование показало, что скелеты, найденные там, принадлежали кунгам, помеси самок ослов и самцов сирийских диких ослов или гемиппов. Учёные рассказали, что самцы кунги больших размеров использовались для буксировки транспортных средств знати.

Дело в том, что одомашненные лошади были завезены в Месопотамию всего около 4000 лет назад. Поэтому людям до этого было предпочтительно пользоваться более крупными и быстрыми кунгами, чем ослами. Археологи давно подозревали, что эти животные появились в результате скрещивания. Но доказательств не хватало. Новое исследование же предоставило доказательства того, что они были гибридными животными. Один из исследователей отметил, что разведение кунг действительно было примером «ранней биоинженерии».