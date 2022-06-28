Обнаружено удивительное сходство мозга человека и осьминога

И геном человека, и геном осьминога содержат большое количество «прыгающих генов» или транспозонов. Они способны дублировать себя или перемещаться по геному. В новом исследовании транспозоны, принадлежащие к семейству LINE (Long Interspersed Nuclear Elements), были обнаружены в той части мозга осьминога, которая отвечает за когнитивные способности. В человеческом мозге транспозоны можно найти в том же месте.

Недавние исследования показали, как именно транспозоны LINE регулируются в человеческом мозге. Считается, что они связаны с обучением и памятью — отчасти потому, что они наиболее активны в гиппокампе.

Обнаружив эти транспозоны в том же месте у двух видов осьминогов, исследователи решили, что они, возможно, нашли ключевую причину высокого интеллекта, демонстрируемого этими морскими существами.