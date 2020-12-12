Обнаружено уничтожающее коронавирус за две минуты средство

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что ополаскиватели для рта с хлоридом цетилпиридиния «убивают» 99,9% частиц коронавируса за 30 секунд. А вот зубные пасты с содержанием цинка или олова могут уничтожить вирус за две минуты.

В исследовании отмечается, что некоторые зубные пасты и средства для полоскания рта могут уменьшить распространение коронавируса, но эффект получается временный. Также стоит обратить внимание на то, что в исследовании участвовали средства одного бренда. Называть его по этическим соображениям не будем.

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