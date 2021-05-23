Обнаружены космические частицы рекордно высоких энергий

Сообщается, что энергия обнаруженных частиц составляет более 1,4 ПэВ. Протоны, ускоренные в Большом адронном коллайдере, несут примерно в тысячу раз меньше.

Частицы обнаружили благодаря гамма-фотонам, которые образуются при их столкновении. Для регистрации использовали датчики высокогорной обсерватории LHAASO в провинции Сычуань. Всего учёные зафиксировали 530 «вспышек», говорящих о присутствии частиц с энергиями от 0,1 ПэВ до 1,4 ПэВ. Учёным даже удалось связать их с предполагаемыми источниками, которые называют «певатронами».

Природа таких «певатронов», впрочем, неизвестна. Есть гипотеза, что это взрывы сверхновых. Разгон частиц может происходить в ударных волнах.