Наука и технологии
Сегодня в 14:49
Обнаружены космические частицы рекордно высоких энергий
Что их образовало, непонятно
Китайские учёные зарегистрировали частицы рекордно высоких энергий естественного происхождения. Что именно их породило, достоверно неизвестно.
Сообщается, что энергия обнаруженных частиц составляет более 1,4 ПэВ. Протоны, ускоренные в Большом адронном коллайдере, несут примерно в тысячу раз меньше.
Частицы обнаружили благодаря гамма-фотонам, которые образуются при их столкновении. Для регистрации использовали датчики высокогорной обсерватории LHAASO в провинции Сычуань. Всего учёные зафиксировали 530 «вспышек», говорящих о присутствии частиц с энергиями от 0,1 ПэВ до 1,4 ПэВ. Учёным даже удалось связать их с предполагаемыми источниками, которые называют «певатронами».
Природа таких «певатронов», впрочем, неизвестна. Есть гипотеза, что это взрывы сверхновых. Разгон частиц может происходить в ударных волнах.