Обнаружены отличия в мозгах любителей кофе

Учёные, об исследовании которых кратко пишет «N+1», провели фМРТ у 31 человека, часто пьющих кофе, а также у 24 человек, почти не употребляющих кофе. Затем последним 24 участникам предложили выпить чашку кофе и снова сделали фМРТ.

Как оказалось, среди людей, пьющих кофе, был выше уровень стресса. Также эти участники наблюдали у себя более выраженные трудности расслабления. Кроме того, любители кофе показывали тенденцию к снижению мышечного напряжения, связанного с тревогой.

В целом, у пьющих кофе людей обнаружилось снижение функциональных связей в соматосенсорных областях, которые обрабатывают ощущения от тела, и в лимбической системе, участвующей в регуляции эмоций, мотивации и памяти. Ещё снижение наблюдалось в мозжечке, ядрах таламуса и полосатого тела.

Зато в других областях мозжечка и таламуса, а также в парагипокампальной, медиальной затылочно-височной и нижней затылочной извилинах функциональные связи сохранялись дольше. Эти структуры ответственны за повышение концентрации, внимания, зрительной бдительности и возбуждения.