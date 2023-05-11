Обнаружены разлагающие пластик при низких температурах микробы

Обнаружены разлагающие пластик при низких температурах микробыРаньше требовался нагрев
Ученые совершили значительный прорыв в области переработки пластика, обнаружив микробы, способные переваривать пластик при более низких температурах. Ранее известные микроорганизмы для переваривания пластика требовали температуры выше 30 градусов по Цельсию, что делало их промышленное использование дорогостоящим и экологически небезопасным.
Однако исследователи из Швейцарского федерального института WSL обнаружили микробы, которые могут эффективно расщеплять пластик при температуре 15 градусов Цельсия. Это открытие может проложить путь к более устойчивым и экономически эффективным микробным процессам переработки.
Команда собрала 19 штаммов бактерий и 15 штаммов грибов из образцов пластика в Альпах и Арктике и проверила их способность переваривать различные виды пластика в лабораторных культурах. Результаты показали, что 56% штаммов были способны переваривать биоразлагаемый пластик под названием полиэстер-полиуретан (PUR) при более низкой температуре. Кроме того, несколько штаммов продемонстрировали способность расщеплять коммерчески доступные биоразлагаемые пластиковые смеси.
Несмотря на необходимость дальнейших исследований для оптимизации процесса и определения конкретных ферментов, это открытие открывает большие перспективы для снижения воздействия пластиковых отходов на окружающую среду