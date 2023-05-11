Обнаружены разлагающие пластик при низких температурах микробы

Однако исследователи из Швейцарского федерального института WSL обнаружили микробы, которые могут эффективно расщеплять пластик при температуре 15 градусов Цельсия. Это открытие может проложить путь к более устойчивым и экономически эффективным микробным процессам переработки.

Команда собрала 19 штаммов бактерий и 15 штаммов грибов из образцов пластика в Альпах и Арктике и проверила их способность переваривать различные виды пластика в лабораторных культурах. Результаты показали, что 56% штаммов были способны переваривать биоразлагаемый пластик под названием полиэстер-полиуретан (PUR) при более низкой температуре. Кроме того, несколько штаммов продемонстрировали способность расщеплять коммерчески доступные биоразлагаемые пластиковые смеси.

Несмотря на необходимость дальнейших исследований для оптимизации процесса и определения конкретных ферментов, это открытие открывает большие перспективы для снижения воздействия пластиковых отходов на окружающую среду