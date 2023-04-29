Обнаружены серьезные проблемы с ключевой деталью аппарата, летящего к Юпитеру

Космический аппарат, получивший название Jupiter Icy Moons Explorer, или сокращенно Juice, предназначен для изучения трех лун Юпитера - Каллисто, Европы и Ганимеда, на которых, как считается, есть подземные океаны и, возможно, даже жизнь.

Радарная антенна является важнейшим компонентом миссии, поскольку она необходима для того, чтобы заглянуть под ледяную кору этих лун. Инженеры подозревают, что причиной заклинивания антенны может быть крошечный штифт, и планируют запустить двигатель космического аппарата в надежде расшатать штифт. Если это не удастся, то, по их словам, у них есть достаточно времени, чтобы решить проблему до того, как космический аппарат достигнет Юпитера в 2031 году.