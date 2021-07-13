Обнаружены следы убившего динозавров цунами

Наука и технологии
Сегодня в 14:28
Обнаружены следы убившего динозавров цунамиЕго вызвало падение астероида
Учёные обнаружили на дне бывшего водоёма высокие складки, которые оставило после себя древнее цунами. Оно было вызвано падением астероида, который как считается запустил вымирание динозавров.
Учёные предполагают, что 66 млн лет назад на Землю упал крупный астероид. Из-за его падения произошли пожары, землетрясения и цунами.
Подтверждение этому исследователи нашли в окаменевших осадочных породах. Сейчас они находятся в центре штата Луизиана, хотя раньше там был водоём. Учёные увидели там серию окаменевших складок. Похожие образуются на дне у берега водоёма под действием волн. Складки оказались большими — высотой около 16 метров. Глубина моря там могла достигать 60 метров.
Учёные пришли к выводу, что это следы цунами.