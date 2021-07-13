Обнаружены следы убившего динозавров цунами

Учёные предполагают, что 66 млн лет назад на Землю упал крупный астероид. Из-за его падения произошли пожары, землетрясения и цунами.

Подтверждение этому исследователи нашли в окаменевших осадочных породах. Сейчас они находятся в центре штата Луизиана, хотя раньше там был водоём. Учёные увидели там серию окаменевших складок. Похожие образуются на дне у берега водоёма под действием волн. Складки оказались большими — высотой около 16 метров. Глубина моря там могла достигать 60 метров.

Учёные пришли к выводу, что это следы цунами.