Обнаружены светящиеся жуки времён динозавров

Возраст насекомых в балтийском янтаре составил десятки миллионов лет. Учёные проанализировали образцы и заявили, что жуки относятся к совершенно новому для науки роду и виду. Насекомые принадлежат к группе, современные представители которой встречаются в основном на юге Южной Америки, в Новой Зеландии, Австралии и в восточной и юго-восточной частях Азии.

Исследователи смогли воссоздать форму обнаруженного жука. Учёные считают, что новый вид — переходная форма между типичными щелкунами и светляками. У насекомого есть органы свечения, но помимо этого также имеется грудной отросток, входящий в прыгательный механизм щелкунов. Для чего жуки использовали орган свечения, оказалось загадкой.