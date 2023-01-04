Наука и технологии
12:20, 04 января 2023
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Обнимая эту умную подушку, вы чувствуете себя лучше

Первым делом появится в Японии

Yukai Engineering на выставке CES 2023 представила подушку Fufuly, уменьшающую беспокойство с помощью нежной ритмичной пульсацией. Когда вы обнимаете Fufuly, ее пульсация стимулирует вашу грудную клетку, вызывая более медленное и глубокое дыхание.

Обнимая эту умную подушку, вы чувствуете себя лучше

Фото: Yukai Engineering

Для этого проекта Yukai Engineering сотрудничала с Токийским университетом. По словам главы компании, "использование подушки в течение всего 5 минут может снизить уровень стресса пользователей".

Подушка Fufuly имеет несколько режимов работы. Гендиректор Yukai Engineering рассказал Engadget, что Fufuly будет запущен в Японии в этом году через краудфандинг, а затем будет доступен по всему миру, хотя цена пока не объявлена.

Еще одним новым устройством, продемонстрированным Yukai Engineering, стал Lightony - прикроватный светильник в виде небольшого робота, который через некоторое время буквально засыпает (наклоняет голову и закрывает глаза). Lightony также реагирует на голосовые команды (вы можете попросить робота установить обратный отсчет времени, когда вы будете ложиться спать, или сказать "доброе утро", чтобы разбудить его).

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