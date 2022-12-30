Обновите ваши роутеры Netgear, или у вас начнут воровать данные

Уязвимость затрагивает несколько моделей маршрутизаторов Wireless AC Nighthawk, Wireless AX Nighthawk (WiFi 6) и Wireless AC. Хотя Netgear не раскрыла никакой информации о компоненте, затронутом этой ошибкой, или ее влиянии, она сообщила, что это уязвимость переполнения буфера перед аутентификацией.

Последствия использования этой уязвимости могут варьироваться от сбоев до выполнения вредоносного кода и возможной кражи данных. Netgear "настоятельно рекомендует как можно скорее загрузить последнюю версию прошивки".

Список уязвимых маршрутизаторов и исправленные версии прошивок можно найти здесь.