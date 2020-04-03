Обновление «сломало» видеозвонки в iPhone

О проблеме пишет издание SlashGear. Она касается девайсов, работающих под управлением iOS 13.4, а также iOS 9.3.5 или iOS 9.3.6. Сбои с видеозвонками возникают при попытке дозвониться с новых устройств на старые. К последним относятся iPod touch пятого поколения, iPad mini первого поколения, iPhone 4S, iPad третьего поколения и iPad 2.

Кроме того, проблемы с осуществлением звонков обнаружились и у ноутбуков под управлением macOS 10.15.4. При этом все новые девайсы могут соединяться с новыми же устройствами без проблем.