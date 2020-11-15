Обновление операционной системы превратило компьютеры Apple в «кирпич»

Пользователи рассказали, что во время обновления на ‌macOS Big Sur‌ их ноутбуки стали показывать чёрный экран. Владельцы MacBook даже не смогли воспользоваться комбинациями клавиш для сброса, запуском в безопасном режиме и восстановлением через интернет.

Судя по всему, подавляющее большинство пользователей, столкнувшихся с проблемой, — владельцы MacBook Pro 2013 и 2014 года, причём 13-дюймовых моделей. Они, кстати, должны поддерживать macOS Big Sur.

Одному из пострадавших служба поддержки Apple посоветовала отдать MacBook Pro в ремонт. Возможно, владельцам таких ноутбуков стоит пока отложить установку обновления.