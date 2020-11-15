Наука и технологии
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Обновление операционной системы превратило компьютеры Apple в «кирпич»
MacBook Pro 2013 и 2014 годов
Владельцы MacBook Pro 2013 и 2014 года пожаловались на то, что обновление macOS Big Sur «окирпичивает» их устройства. О проблеме сообщило значительное количество пользователей.
Пользователи рассказали, что во время обновления на macOS Big Sur их ноутбуки стали показывать чёрный экран. Владельцы MacBook даже не смогли воспользоваться комбинациями клавиш для сброса, запуском в безопасном режиме и восстановлением через интернет.
Судя по всему, подавляющее большинство пользователей, столкнувшихся с проблемой, — владельцы MacBook Pro 2013 и 2014 года, причём 13-дюймовых моделей. Они, кстати, должны поддерживать macOS Big Sur.
Одному из пострадавших служба поддержки Apple посоветовала отдать MacBook Pro в ремонт. Возможно, владельцам таких ноутбуков стоит пока отложить установку обновления.