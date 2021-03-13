Обновление Windows уберёт из системы «лишние» приложения

Источник пишет, что Microsoft снизить количество предустановленных программ в Windows 10. Эти изменения уже появились в инсайдерской сборке операционной системы.

Ожидается, что вместе с апдейтом Sun Valley компания Microsoft сделает непопулярные программы опциональными. Начиная с Windows 10 весрии 21H2, 3D Viewer и Paint 3D исчезнут из системы. Если они нужны, их всегда можно скачать из Windows Store. Кроме того, в предстоящем обновлении исчезнет пустая папка 3D Objects из Проводника Windows. Компания уберёт и Math Input Panel.

Обновление Sun Valley ожидается в октябре или ноябре 2021 года.