Наука и технологии
Сегодня в 13:45
Обновление Windows уберёт из системы «лишние» приложения
Например, 3D Viewer и Paint 3D
К сожалению, многие новые компьютеры под управлением Windows 10 продаются с предустановленными ненужными программами от Microsoft и OEM-производителей. Даже после установки операционки в меню можно найти, например, 3D Viewer и Paint 3D. Стало известно, что будущее обновление Windows уберёт из системы такие «лишние» приложения.
Источник пишет, что Microsoft снизить количество предустановленных программ в Windows 10. Эти изменения уже появились в инсайдерской сборке операционной системы.
Ожидается, что вместе с апдейтом Sun Valley компания Microsoft сделает непопулярные программы опциональными. Начиная с Windows 10 весрии 21H2, 3D Viewer и Paint 3D исчезнут из системы. Если они нужны, их всегда можно скачать из Windows Store. Кроме того, в предстоящем обновлении исчезнет пустая папка 3D Objects из Проводника Windows. Компания уберёт и Math Input Panel.
Обновление Sun Valley ожидается в октябре или ноябре 2021 года.