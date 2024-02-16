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Наука и технологии
Опубликовано 16 февраля 2024, 20:55
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Обновление за обновлением: анонс ИИ Gemini Pro 1.5 после релиза Gemini Ultra 1.0

И запутанные сроки
Всего через неделю после выпуска своей «лучшей» языковой модели ИИ Gemini Ultra 1.0 Google анонсирует Gemini Pro 1.5. Эта новая модель может похвастаться сопоставимым качеством при меньшей вычислительной мощности, что поднимает вопросы о стратегии Google в области ИИ и заставляет пользователей ломать голову.
Обновление за обновлением: анонс ИИ Gemini Pro 1.5 после релиза Gemini Ultra 1.0

© Google

Непосредственное беспокойство вызывает явное ущемление возможностей Ultra 1.0, ключевого преимущества уровня Anvanced в подписке Google One. Запущенный всего семь дней назад, он теперь кажется менее «продвинутым» в связи с появлением версии 1.5. Запутанная дорожная карта продукта и смена названия (Bard теперь Gemini) еще больше усиливают недоумение.

С технической точки зрения все становится интереснее. Pro 1.5 может похвастаться увеличенным контекстным окном (до 1 миллиона лексем против 128 000 у GPT-4 Turbo), что позволяет обрабатывать более длинные документы и разговоры. Однако заявления о «прорывном понимании» субъективны и требуют независимой проверки.

Настоящий головной болью является время. Неужели бюрократические проволочки задержали появление Ultra 1.0? Это был маркетинговый промах? Или Google пытается упредить нечто большее, например, еще не вышедший GPT-5 от OpenAI? Какова бы ни была причина, это вызывает опасения по поводу внутренней координации и коммуникации.

Google приводит технические сравнения в пользу Pro 1.5 по сравнению с GPT-4 Turbo, но помните, что выбор и интерпретация бенчмарков могут быть необъективными. Хотя в отчете говорится об улучшении по сравнению с Ultra 1.0, о реальном эффекте еще предстоит узнать.