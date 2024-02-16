Обновление за обновлением: анонс ИИ Gemini Pro 1.5 после релиза Gemini Ultra 1.0

Непосредственное беспокойство вызывает явное ущемление возможностей Ultra 1.0, ключевого преимущества уровня Anvanced в подписке Google One. Запущенный всего семь дней назад, он теперь кажется менее «продвинутым» в связи с появлением версии 1.5. Запутанная дорожная карта продукта и смена названия (Bard теперь Gemini) еще больше усиливают недоумение.

С технической точки зрения все становится интереснее. Pro 1.5 может похвастаться увеличенным контекстным окном (до 1 миллиона лексем против 128 000 у GPT-4 Turbo), что позволяет обрабатывать более длинные документы и разговоры. Однако заявления о «прорывном понимании» субъективны и требуют независимой проверки.

Настоящий головной болью является время. Неужели бюрократические проволочки задержали появление Ultra 1.0? Это был маркетинговый промах? Или Google пытается упредить нечто большее, например, еще не вышедший GPT-5 от OpenAI? Какова бы ни была причина, это вызывает опасения по поводу внутренней координации и коммуникации.

Google приводит технические сравнения в пользу Pro 1.5 по сравнению с GPT-4 Turbo, но помните, что выбор и интерпретация бенчмарков могут быть необъективными. Хотя в отчете говорится об улучшении по сравнению с Ultra 1.0, о реальном эффекте еще предстоит узнать.