Обновленный бомбардировщик США B-52J поднимется в небо не раньше 2033 года

B-52J получит новые радарные системы, современные дисплеи в кабине и усовершенствованную систему электропитания. После отмены программы гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW B-52J, вероятно, станет носителем ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), пишут СМИ. Эта модернизация должна продлить срок службы B-52 на десятилетия вперед, несмотря на внедрение более современных самолетов в ВВС.

Однако длительный график вызывает у экспертов вопросы о его «боеготовности».