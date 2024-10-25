Обновленный бомбардировщик США B-52J поднимется в небо не раньше 2033 года

Опубликовано 25 октября 2024, 15:121 мин.
Обновленный бомбардировщик США B-52J поднимется в небо не раньше 2033 годаСчитают эксперты
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress проходит масштабную модернизацию, превращаясь в версию B-52J, но ключевая проблема заключается во времени: как сообщает The National Interest, обновленный самолет может поступить на вооружение лишь к 2033 году. В таком случае останется не так много времени до юбилея, потому что первый полёт B-52 Stratofortress совершил в 1952.
© Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)
B-52J получит новые радарные системы, современные дисплеи в кабине и усовершенствованную систему электропитания. После отмены программы гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW B-52J, вероятно, станет носителем ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), пишут СМИ. Эта модернизация должна продлить срок службы B-52 на десятилетия вперед, несмотря на внедрение более современных самолетов в ВВС.
Однако длительный график вызывает у экспертов вопросы о его «боеготовности».