Обновлён рейтинг крупнейших провайдеров интернета в России

По данным за второй квартал 2020 года, всего в России услугами фиксированного интернет-доступа (ШПД) пользуются 33,79 млн абонентов. Уровень проникновения услуг равен 60%.

В первую пятёрку провайдеров ШПД вошли «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МТС, «Вымпелком» и ТТК. Они перечислены в порядке убывания количества пользователей. Всего на эти пять компаний приходится 71% всех российских абонентов.

Аналитики пишут, что с конца марта в России у всех крупных игроков рынка произошёл прирост абонентской базы. Причина — введение режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Больше всего новых подключений зафиксировали у «Ростелекома» (+117 тысяч) и МТС (+100 тысяч).