Обновлён рейтинг самых опасных вирусов

Он занял третье место в топ-10 по всему миру. Dridex поражает операционную систему Windows. Сообщается, что рост его активности произошёл после нескольких спам-рассылок, содержащих вредоносное вложение Excel. Программа помогает воровать персональные данные пользователей, а также данные банковских карт для списания денежных средств.

В России же в список самого активного вредоносного ПО в марте вошли: