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Обновлён рейтинг самых опасных вирусов

Наиболее активных
Обновлён рейтинг самых опасных вирусов. Его составила компания Check Point Software Technologies Ltd по итогам марта. Эксперты оценивали активность вредоносных программ. В мировой рейтинг впервые вошёл банковский троян Dridex.

Он занял третье место в топ-10 по всему миру. Dridex поражает операционную систему Windows. Сообщается, что рост его активности произошёл после нескольких спам-рассылок, содержащих вредоносное вложение Excel. Программа помогает воровать персональные данные пользователей, а также данные банковских карт для списания денежных средств.

В России же в список самого активного вредоносного ПО в марте вошли:

  • XMRig для майнинга криптовалюты Monero;
  • Trickbot — банковский троян;
  • Emotet — самораспространяющийся модульный троян. Позволяет рассылать фишинговые письма.
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