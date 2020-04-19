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Обновлён рейтинг самых опасных вирусов
Наиболее активных
Обновлён рейтинг самых опасных вирусов. Его составила компания Check Point Software Technologies Ltd по итогам марта. Эксперты оценивали активность вредоносных программ. В мировой рейтинг впервые вошёл банковский троян Dridex.
Он занял третье место в топ-10 по всему миру. Dridex поражает операционную систему Windows. Сообщается, что рост его активности произошёл после нескольких спам-рассылок, содержащих вредоносное вложение Excel. Программа помогает воровать персональные данные пользователей, а также данные банковских карт для списания денежных средств.
В России же в список самого активного вредоносного ПО в марте вошли:
- XMRig для майнинга криптовалюты Monero;
- Trickbot — банковский троян;
- Emotet — самораспространяющийся модульный троян. Позволяет рассылать фишинговые письма.