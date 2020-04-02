Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире

Интереснее всего из рейтинга то, что Microsoft Edge — преемник Internet Explorer — стал вторым самым популярным браузером в мире.

В целом, в списке лидеров среди десктопных систем оказались Google Chrome с долей в 68,5%, вышеупомянутый Microsoft Edge (7,59%) и сдвинутый этим браузером на третье место Mozilla Firefox (7,19%). Тот самый Internet Explorer, кстати, занимает четвёртое место с долей 5,87%.

Недавно мы писали о том, что в Windows 10 обнаружили неоднозначную рекламу Microsoft Edge. Если пользователь ПК использует браузер Mozilla Firefox по умолчанию, то в блоке рекомендованных приложений ему будет показываться сообщение: «Всё ещё пользуетесь Firefox? Microsoft Edge уже здесь».