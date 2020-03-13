Обновлён рейтинг самых популярных среди россиян соцсетей

О рейтинге пишет издание Inc., ссылаясь на доклад компании. Как оказалось, самые популярные в России платформы для общения — это WhatsApp (52% ежедневных пользователей), «ВКонтакте» (51%) и YouTube (47%). За год указанный в скобках показатель вырос.В 2018 было 50%, 40% и 46% соответственно.

Что касается других площадок, то пользователи чаще всего отвечали на вопрос об их использование так: «использую реже раза в месяц или совсем не использую». Это относится к Twitter, Telegram, Viber, Instagram, Facebook и «Одноклассники».

Также специалисты узнали, сколько времени в день россияне проводят в соцсетях. Люди в возрасте 18—24 и 25—34 лет находятся в социальных сетях более трёх часов в день, а представители возрастных категорий 35—44 и 45—44 лет — лишь 30 минут.