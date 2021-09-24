Обновлён рейтинг стран с самым дешёвым мобильным интернетом

Ранее специалисты определили четыре основополагающих фактора, которые влияют на ценообразование и качество мобильного интернета. Это: наличие развитой инфраструктуры, наличие большого числа конкурентов, ограниченное потребление интернет-услуг, общий уровень развитости страны.

Эксперты сначала привели топ-5 стран с «заоблачной» стоимостью 1 ГБ мобильных данных. Это африканские и островные государства. Первое место у Экваториальной Гвинеи — $49,67. За ней следуют Фолклендские острова ($44,56), остров Святой Елены ($39,87), Сан-Томе и Принсипи ($30,97) и Малави ($25,46). Интернет там дорогой в основном из-за отсутствия или нехватки необходимой инфраструктуры.

В топ-5 стран с низкой стоимостью 1 ГБ мобильных данных вошли: Израиль ($0,05), Кыргызстан ($0,15), Фиджи ($0,19), Италия ($0,27) и Судан ($0,27).