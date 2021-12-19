Обновлённый американский вертолёт смог поднять в воздух бронемашину

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Обновлённый американский вертолёт смог поднять в воздух бронемашинуЭто рекордный вес для CH-53K
Вертолёт CH-53K King Stallion Корпуса морской пехоты США смог поднять в воздух на внешней подвеске бронетехнику LAV-25 массой 12 тонн с десантно-штурмового корабля USS «Иводзима» (LHD 7). Это рекорд для данной винтокрылой машины.
Сообщается, что вертолёт смог преодолеть в общей сложности примерно 220 морских миль над Атлантическим океаном. Отмечается, что грузоподъёмность CH-53K теперь составляет 12 тонн и в три раза превышает возможности предыдущего варианта вертолёта.
Отмечается, что новый CH-53K должен стать одним из основных типов техники, используемых американскими морпехами при завоевании морской акватории.
В сентябре два вертолёта CH-53K уже использовались для эвакуации MH-60 весом 6,9 тонны, который совершил жёсткую посадку в горах Калифорнии на высоте около 3,7 км.
Источник: Военное обозрение