Обновлённый американский вертолёт смог поднять в воздух бронемашину

Отмечается, что новый CH-53K должен стать одним из основных типов техники, используемых американскими морпехами при завоевании морской акватории.

В сентябре два вертолёта CH-53K уже использовались для эвакуации MH-60 весом 6,9 тонны, который совершил жёсткую посадку в горах Калифорнии на высоте около 3,7 км.