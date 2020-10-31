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Обновлённый автомат АК-12 показали на видео
Названы также его ТТХ
В этом году на форуме «Армия» представили обновлённый автомат АК-12. Теперь его внешность можно подробно рассмотреть в видеоролике «Калашников Media».
Общая длина автомата АК-12 составляет 880-940 мм, а длина только одного ствола — 415 мм. Для оружия применяется патрон 5,45 х 39 мм. Магазин автомата рассчитан на 30 патронов. Оружие весит 3,5 килограмма.
В «Калашников Media» сообщили, что автоматы АК-12 прошли войсковую эксплуатацию в частях и подразделениях МО. После этого в оружие внесли конструктивные изменения, которые улучшили его эргономику и повысили удобство технического обслуживания.
Основное преимущество обновлённого АК-12 по сравнению с обычным «Калашниковым» — это повышенная точность и кучность стрельбы из любого положения.