Обновлённый автомат АК-12 показали на видео

Общая длина автомата АК-12 составляет 880-940 мм, а длина только одного ствола — 415 мм. Для оружия применяется патрон 5,45 х 39 мм. Магазин автомата рассчитан на 30 патронов. Оружие весит 3,5 килограмма.

В «Калашников Media» сообщили, что автоматы АК-12 прошли войсковую эксплуатацию в частях и подразделениях МО. После этого в оружие внесли конструктивные изменения, которые улучшили его эргономику и повысили удобство технического обслуживания.

Основное преимущество обновлённого АК-12 по сравнению с обычным «Калашниковым» — это повышенная точность и кучность стрельбы из любого положения.