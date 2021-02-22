Оболочку и приложения Huawei начнут устанавливать в серийные автомобили

Об этом сообщил представитель BYD. По его словам, автомобили серии Han, которые представляют собой электрические седаны, скоро начнут продаваться с сервисами Huawei Mobile Services (HMS).

Huawei в последнее время расширяет ассортимент выпускаемой продукции и занимается переориентацией рынков сбыта. Компания предлагает своё программное обеспечение и сервисы многим автопроизводителям.

Huawei Mobile Services позволяют автомобилю использовать облачные сервисы. Кроме того, китайское ПО поставляется с «умным» голосовым ассистентом и может использоваться в качестве панели управления. Различные приложения Huawei могут быть предустановлены в автомобиле или же их можно установить позже.