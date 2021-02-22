Наука и технологии
Сегодня в 16:51
Оболочку и приложения Huawei начнут устанавливать в серийные автомобили
Пока в китайские
Huawei договорилась с китайским производителем автомобилей марки BYD об установке своих сервисов на серийные автомобили.
Об этом сообщил представитель BYD. По его словам, автомобили серии Han, которые представляют собой электрические седаны, скоро начнут продаваться с сервисами Huawei Mobile Services (HMS).
Huawei в последнее время расширяет ассортимент выпускаемой продукции и занимается переориентацией рынков сбыта. Компания предлагает своё программное обеспечение и сервисы многим автопроизводителям.
Huawei Mobile Services позволяют автомобилю использовать облачные сервисы. Кроме того, китайское ПО поставляется с «умным» голосовым ассистентом и может использоваться в качестве панели управления. Различные приложения Huawei могут быть предустановлены в автомобиле или же их можно установить позже.