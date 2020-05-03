Наука и технологии
Сегодня 14:00
Оборудование для 5G установили на Эвересте
Постаралась Huawei
Huawei на своём сайте сообщила, что оборудование для 5G установили на Эвересте. Теперь это самая высокая точка в мире, где есть такая аппаратура.
Как сказано в сообщении Huawei, компания объединилась для проекта с оператором China Mobile. Базовые станции 5G установили на высоте 6500 метров, а также на высоте 5300 метров и 5800 метров.
С помощью «умной» системы видеонаблюдения HoloSens компания Huawei обеспечивает высокое качество видеотрансляций с возможностью оптимизации. Сообщается, что сеть всегда остаётся включённой даже на вершине Эвереста.
Проект может быть полезен для альпинистов, учёных и других специалистов. В целом, сеть предназначена для повторного измерения Эвереста. СМИ отмечают, что после завершения измерительных работ оборудование будет демонтировано.