Оборудование для 5G установили на Эвересте

Как сказано в сообщении Huawei, компания объединилась для проекта с оператором China Mobile. Базовые станции 5G установили на высоте 6500 метров, а также на высоте 5300 метров и 5800 метров.

С помощью «умной» системы видеонаблюдения HoloSens компания Huawei обеспечивает высокое качество видеотрансляций с возможностью оптимизации. Сообщается, что сеть всегда остаётся включённой даже на вершине Эвереста.

Проект может быть полезен для альпинистов, учёных и других специалистов. В целом, сеть предназначена для повторного измерения Эвереста. СМИ отмечают, что после завершения измерительных работ оборудование будет демонтировано.