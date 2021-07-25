Оборудование для интернета Илона Маска получило процессор для бюджетных смартфонов

Наука и технологии
Сегодня в 16:22
Оборудование для интернета Илона Маска получило процессор для бюджетных смартфоновНо может лучше и не надо
Сейчас спутниковый интернет Starlink компании Илона Маска SpaceX тестируется в нескольких странах. Бета-тестеры должны купить специальное оборудование. Энтузиасты разобрали его и рассказали, что там прячется внутри.
Оказалось, что внутри антенн Starlink находится четырёхъядерный процессор, построенный на ядрах Cortex-A53. Такие применяют в процессорах для бюджетных смартфонов, например в Snapdragon 460.
Конечно, антенне и не требуются большие вычислительные мощности, поэтому выбор понятен. Также в ней есть оперативная память MultiMediaCard (eMMC). Объём её составляет 4 ГБ. Кроме того, в антенне установлен специальный чип безопасности. Он обеспечивает даже биометрическую защиту.
Некоторые журналисты посетовали на то, что это слишком слабая начинка для оборудования стоимостью $499.