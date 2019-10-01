Наука и технологии
Сегодня 17:21
Оборудование новейших российских танков превратит управление ими в «игру-симулятор»
Весь бой будет вестись по приборам
Представитель корпорации «Уралвагонзавод» рассказал журналистам, что конструкторские решения для новейших танков Т-14 «Армата» превратят их экипажи в «геймеров». Это значит, что они будут вести бой исключительно при помощи приборов.
Журналистам ТАСС сообщили, что «Арматы» обеспечивают абсолютно новые условия ведения боевых действий. Экипаж танка видит всё, но с использованием приборов. Раньше танкистам всё-таки приходилось смотреть в командирский триплекс и прицел. Теперь это не нужно.
«Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая — они должны будут доверять приборам», — объяснил собеседник издания.
Он также отметил, что изделия на платформе «Армата» станут основой танкового парка России на десятилетия. По его словам, машины — технически сложные, но простые в управлении.
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