Оборудование новейших российских танков превратит управление ими в «игру-симулятор»

Журналистам ТАСС сообщили, что «Арматы» обеспечивают абсолютно новые условия ведения боевых действий. Экипаж танка видит всё, но с использованием приборов. Раньше танкистам всё-таки приходилось смотреть в командирский триплекс и прицел. Теперь это не нужно.

«Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая — они должны будут доверять приборам», — объяснил собеседник издания.

Он также отметил, что изделия на платформе «Армата» станут основой танкового парка России на десятилетия. По его словам, машины — технически сложные, но простые в управлении.