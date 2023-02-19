Обратный сексизм: женщинам-учёным в 3-15 раз чаще дают важные посты, чем их коллегам мужчинам

Чаще всего нам рассказывают о том, как женщины мало представлены в каких-либо областях. Однако оказалось, что в американской науке намечается другая тенденция.

Как пишет авторитетный журнал Nature, с 2019 года женщины-исследователи составили около 40% новых членов обеих престижных академий. Исторически складывалось так, что в каждой академии исследовательниц было значительно меньше, чем мужчин. До 1980-х годов женщины-члены составляли менее 10% от общего числа членов во всех областях науки.

Степень компетентности учёных сравнивали по количеству публикаций и цитируемости. Оказалось, что даже если эти показатели у женщины-исследователя и мужчины-исследователя схожи, первую выберут в члены академии с большей вероятностью. Точная причина этого авторами не называется.