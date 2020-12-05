Обрушение гигантской обсерватории в США попало на видео

Ролик опубликовал Национальный научный фонд США. Как стало понятно из видео, обрушение произошло во время осмотра тросов, на которых держалась конструкция, с помощью дрона. Также в ролике есть кадры, снятые на камеру, расположенную низко относительно телескопа.

Видео показывает, что сначала оборвался один вант, а за ним из-за резко возросшей нагрузки последовали и остальные. В итоге обломались и верхние сегменты мачт. Отмечается, что не выдержало крепление троса.

Напомним, специалисты признали, что научный инструмент находится в аварийном состоянии ещё летом. Было принято решение закрыть обсерваторию. Радиотелескоп был действительно большим: диаметр зеркала его рефлектора составлял 304,8 метра. На инструменте сделали массу научных открытий, и даже пытались с его помощью найти признаки внеземной жизни.