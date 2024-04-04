Общение и игры оказались полезны для мозга пожилых собак

Сканирование мозга собак показало, что общий объём гиппокампа увеличивался в среднем примерно на 1,74% в год у тех, кто принимал препараты от болезни Альцгеймера.

В рамках эксперимента учёные отслеживали здоровье мозга 43 гончих среднего возраста. Среди них были 36 самок и семь самцов. Наблюдали за ними три года. На момент начала исследования всем собакам было 6 лет.

Все питомцы ежедневно двигались, взаимодействовали с игрушками, общались с людьми. Также им разрешалось каждый день по полчаса играть с другими собаками (в группах, состоящих только из самок или только из самцов).

Выяснилось, что гончие, которые получали лечение, показали себя не хуже, чем те, кто получал исключительно социальное взаимодействие. При этом для всех собак оказались полезны игры и социальная деятельность.