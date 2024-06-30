Общество перестало доверять изучающим ИИ ученым. К остальным вопросов нет

Результаты опроса, проведенного в период с 2023 по 2024 год, свидетельствуют о том, что все меньше людей воспринимают ученых в области ИИ как "компетентных, заслуживающих доверия или разделяющих их ценности", по сравнению с их коллегами из других научных дисциплин.

В 2024 году только 49 % респондентов согласились с тем, что ученые в области ИИ компетентны, что значительно ниже, чем 70 % респондентов, придерживающихся такого мнения об ученых в целом. Аналогичным образом, рейтинг доверия к ученым в области ИИ был значительно ниже: только 28 % респондентов считают их заслуживающими доверия по сравнению с 59 % ученых в целом. Более того, лишь 15 % респондентов считают, что ученые в области ИИ разделяют их ценности.

Такие изменения в восприятии объясняются опасениями по поводу непредвиденных последствий и предвзятости, связанных с технологиями ИИ. Значительная часть респондентов выразила скептицизм в отношении способности ученых, работающих в области ИИ, преодолевать предубеждения (21 %) и делать непредвзятые выводы (23 %).