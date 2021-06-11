Общий вес всех активных коронавирусов достиг 10 килограммов

Сначала учёные оценили вес одного SARS-CoV-2. Он оказался равен приблизительно 1 фемтограмму (приставкой «фемто» обозначают число, которое получается в результате умножения исходной единицы на 10 в минус пятнадцатой степени). Затем исследователи оценили вирусную нагрузку в различных частях тела во время инфекции. В итоге учёные рассчитали, что один человек, заражённый COVID-19, содержит в себе от одного до 10 микрограммов вируса.

Также исследователи заявили, что коронавирусом заразились от одного до 10 млн людей во время пандемии. Таким образом, общая масса всех вирусов SARS-CoV-2 может варьироваться от 0,1 до 10 килограммов.