Правда ли, что ударные вертолёты устарели и почти не нужны на современной войне

Правда ли, что ударные вертолёты устарели и почти не нужны на современной войнеИ чем сегодня можно их можно заменить
Ведущий YouTube-канала Binkov's Battlegrounds объяснил, действительно ли ударные вертолёты сегодня считаются устаревшим видом транспорта и их нет смысла использовать в военных целях. Впервые подобная техника поступила на вооружение в конце 1960-х годов.
Фото: Aero Space Manufacturing
Начиная с конца 1960-х годов по всему миру в военных действиях стали применяться ударные вертолёты. Сейчас они всё ещё кажутся актуальной техникой для военных действий. Тем не менее последние годы масса эпизодов, когда они показывали свою уязвимость перед огнём противника. Но значит ли это, что ударные вертолёты уже устарели?
Сейчас ударные вертолёты всё ещё модернизируются. Так, США создают новый тип вертолёта, ударно-разведывательный. Индия завершает разработку собственного лёгкого ударного вертолёта, а Китай работает над созданием полностью оригинального тяжёлого ударного вертолёта. Многие армии мира, которые могут позволить себе приобретение ударных вертолётов, используют их в военных действиях.
Ударные вертолёты обычно медленные, шумные и не способны летать высоко. Сегодня у военных широчайший спектр средств для надёжного обнаружения и поражения такой техники.
Binkov's Battlegrounds
Американские ударные вертолёты оснащаются новой ракетой AGM-179. Эта ракета может достигать цели на расстоянии до 8 км. Кроме того, совершенно новой высокотехнологичной ракетой должна была стать AGM-169, которая попадает в цель на расстоянии до 16 км, но её в итоге решили не использовать. Возможно, из-за экономии. Также причина может заключаться в том, что чем больше расстояние между вертолётом и объектом, тем выше вероятность, что между ними будут находиться разные препятствия, которые помешают при запуске ракеты.
В современных боевых условиях военные также активно используют дроны, то есть беспилотные летательные аппараты. И это ещё одна причина, почему вертолёты могут скоро устареть. К тому же стоят беспилотники гораздо дешевле вертолётов (в среднем, примерно в 10 раз), поэтому и покупать их выгоднее.
Беспилотник имеет несколько преимуществ перед боевыми вертолётами. Так, он способен оставаться в воздухе в несколько раз дольше, чем вертолёт, и летать он может гораздо дальше от линии фронта. Подготовка оператора быстрее и дешевле, чем пилота, и оператор может дольше работать в безопасном месте. Кроме того, беспилотник может быть сложнее обнаружить на поле боя при помощи датчиков и РЛС, он подходит больше для средней высоты.
Общая стоимость часа полёта беспилотника также намного ниже по сравнению с этим же показателем боевого вертолёта. К примеру, у MQ-1B Predator это 600 долларов, а у AH-64D Apache - 7500 долларов. Получается, что в течение всего срока службы беспилотник потребует меньших затрат.
В целом же, заключил ведущий, ударный вертолёт сегодня ещё не устарел. Однако вероятность, что его в скором времени перестанут использовать, довольно высока: по крайней мере, выше, чем у боевых танков. Те, скорее всего, будут применяться в сражениях на несколько десятилетий дольше, чем вертолёты.