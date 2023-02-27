Правда ли, что ударные вертолёты устарели и почти не нужны на современной войне

Американские ударные вертолёты оснащаются новой ракетой AGM-179. Эта ракета может достигать цели на расстоянии до 8 км. Кроме того, совершенно новой высокотехнологичной ракетой должна была стать AGM-169, которая попадает в цель на расстоянии до 16 км, но её в итоге решили не использовать. Возможно, из-за экономии. Также причина может заключаться в том, что чем больше расстояние между вертолётом и объектом, тем выше вероятность, что между ними будут находиться разные препятствия, которые помешают при запуске ракеты.

В современных боевых условиях военные также активно используют дроны, то есть беспилотные летательные аппараты. И это ещё одна причина, почему вертолёты могут скоро устареть. К тому же стоят беспилотники гораздо дешевле вертолётов (в среднем, примерно в 10 раз), поэтому и покупать их выгоднее.

Беспилотник имеет несколько преимуществ перед боевыми вертолётами. Так, он способен оставаться в воздухе в несколько раз дольше, чем вертолёт, и летать он может гораздо дальше от линии фронта. Подготовка оператора быстрее и дешевле, чем пилота, и оператор может дольше работать в безопасном месте. Кроме того, беспилотник может быть сложнее обнаружить на поле боя при помощи датчиков и РЛС, он подходит больше для средней высоты.

Общая стоимость часа полёта беспилотника также намного ниже по сравнению с этим же показателем боевого вертолёта. К примеру, у MQ-1B Predator это 600 долларов, а у AH-64D Apache - 7500 долларов. Получается, что в течение всего срока службы беспилотник потребует меньших затрат.

В целом же, заключил ведущий, ударный вертолёт сегодня ещё не устарел. Однако вероятность, что его в скором времени перестанут использовать, довольно высока: по крайней мере, выше, чем у боевых танков. Те, скорее всего, будут применяться в сражениях на несколько десятилетий дольше, чем вертолёты.