Обученный на эволюции ИИ начал разработку белков для лекарств

EvoRank представляет собой значительное достижение в области биотехнологий, поскольку помогает выявлять полезные мутации в белках, ускоряя тем самым разработку новых биотехнологических приложений, отмечают ученые. В отличие от существующих моделей, предсказывающих структуру белков, EvoRank фокусируется на оптимизации функциональности белков для конкретных целей.

Исследователи уже синтезируют вирусные белки на основе созданных ИИ конструкций, обнаруживая «неожиданные и эффективные» замены. Интеграция EvoRank в разработку лекарств может значительно снизить затраты и сократить сроки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.