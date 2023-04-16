Обвиненную Швецией в шпионаже россиянку отпустили

Обвиненную Швецией в шпионаже россиянку отпустилиПодозрения ослабли
Гражданка России, обвиняемая в промышленном шпионаже и задержанный полицией в Гетеборге, была освобождена, говорится в заявлении шведской прокуратуры, которую цитирует ТАСС.
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Прокурор Джеймс фон Рейс заявил, что подозрения в отношении задержанного ослабли и не было достаточных оснований для задержания, поэтому он решил освободить человека.
Все началось с того, что полиция Гетеборга задержала россиянку, работавшую на нефтеперерабатывающем заводе Preem, по подозрению в промышленном шпионаже.
Телеканал TV4 сообщил, что помимо нее силы безопасности также задержали и допросили несколько человек.
Этот инцидент, независимо от решения прокуратуры, может также привести к повышению бдительности шведских властей перед лицом предполагаемых угроз со стороны любых иностранных спецслужб.