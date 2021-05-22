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Обвиняемый в хищении средств россиянин уничтожил смартфоны в микроволновке перед задержанием

Смекалочка
Стало известно, что Следственный комитет расследует хищения почти 4,5 млрд рублей при строительстве различных объектов Минобороны. Главный обвиняемый — заместитель гендиректора ООО «М-Строй» Дмитрий Пипко. Перед задержанием он уничтожил смартфоны с уликами в микроволновке.

Как узнало следствие, ещё в феврале заместитель приказал гендиректору «М-Строя» безвозвратно удалить электронную базу данных, в которой содержались сведения о купленных и поставленных ею стройматериалах.

Когда оперативники и следователь пришли за Пипко, тот под разными предлогами не открывал им дверь. Оперативно-следственную группу пустили только после того, как обвиняемый уничтожил в микроволновой печке все три своих телефона.

В деле также замешано АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). За последние пять лет оно не достроило, возвело с нарушениями или завысило цены строительство по крайней мере четырёх объектов специального назначения. ООО «М-Строй» было учреждено ГУОВ. Позже были найдены ещё четыре объекта, построенных с нарушениями.