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Объяснена блокировка сообщений Трампа в соцсети Twitter
Президент США уже обвинил соцсеть в цензуре и вмешательстве в выборы
На днях президент США опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост о масштабной фальсификации при голосовании по почте. Затем под твитом появилась метка о том, что он содержит недостоверные данные. Теперь гендиректор Twitter Джек Дорси объяснил блокировку сообщений Трампа в соцсети.
По словам Дорси, твиты президента США могли создать впечатление, будто избирателям из Калифорнии не нужно проходить регистрацию для получения бюллетеней для голосования по почте. Этим сообщения нарушили правила Twitter. Именно по этой причине соцсеть добавила к твитам Трампа пометку, которая ведёт на страницу с фактами по поводу голосования.
Дорси также добавил, что Twitter не перестанет помечать неверные или спорные сведения о выборах во всём мире.