Объяснена блокировка сообщений Трампа в соцсети Twitter

По словам Дорси, твиты президента США могли создать впечатление, будто избирателям из Калифорнии не нужно проходить регистрацию для получения бюллетеней для голосования по почте. Этим сообщения нарушили правила Twitter. Именно по этой причине соцсеть добавила к твитам Трампа пометку, которая ведёт на страницу с фактами по поводу голосования.

Дорси также добавил, что Twitter не перестанет помечать неверные или спорные сведения о выборах во всём мире.