Объяснять «на пальцах» действительно проще: учёные сравнили жесты людей из разных частей света

Исследователи провели два эксперимента. В первом участвовали зрячие жители Австралии и Вануату, а во втором — ещё и люди с нарушениями зрения. Добровольцы должны были передавать слова и значения при помощи либо жестов, либо звуков. Их записывали на видео и показывали студентам-переводчикам — те должны были угадать слово.

В результате жесты показали более высокую эффективность (61,17 процента против 29,04 процента). Это было одинаково участников из разных языковых семей и культур, и даже для зрячих и слепых.

Учёные пришли к выводу, что жесты более универсальны, чем звуки, и первые языки могли базироваться именно на жестах.