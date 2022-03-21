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Объяснять «на пальцах» действительно проще: учёные сравнили жесты людей из разных частей света

Как мы можем объясниться с африканцем?
Учёные доказали, что представители разных народов действительно лучше понимают жесты друг друга, чем звуки. Ещё любопытнее то, что даже люди с нарушением зрения используют жесты, похожие на, что применяют зрячие люди.
Объяснять «на пальцах» действительно проще: учёные сравнили жесты людей из разных частей света

Исследователи провели два эксперимента. В первом участвовали зрячие жители Австралии и Вануату, а во втором — ещё и люди с нарушениями зрения. Добровольцы должны были передавать слова и значения при помощи либо жестов, либо звуков. Их записывали на видео и показывали студентам-переводчикам — те должны были угадать слово.

В результате жесты показали более высокую эффективность (61,17 процента против 29,04 процента). Это было одинаково участников из разных языковых семей и культур, и даже для зрячих и слепых.

Учёные пришли к выводу, что жесты более универсальны, чем звуки, и первые языки могли базироваться именно на жестах.

Источник:N+1
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